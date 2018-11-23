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Ростовчанин сорвал серёжку с уха прохожей и ударил ножом её спутника

Ростовчанин сорвал серёжку с уха прохожей и ударил ножом её спутника
В Ростове парень ограбил девушку и ударил ножом её приятеля. Инцидент произошёл на улице Горького в ночь на 26 ноября.

Злоумышленник, идя по улице, увидел у прохожей серёжку в виде цветка. Позарившись на драгоценность, он набросился на девушку.

Грабитель сорвал украшение и бросился бежать. Однако его остановил 24-летний спутник ростовчанки. Тогда преступник выхватил нож и ударил им парня в щёку. Затем он скрылся.

Сотрудники полиции по горячим следам смогли задержать нападавшего. Им оказался 18-летний безработный парень.

- В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по статье «Разбой», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Стоимость похищенной серёжки составила 100 рублей. Теперь фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

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