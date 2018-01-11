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Ростовчанин избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон

Ростовчанин избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон

Ростовчанин избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Инцидент произошел в Пролетарске на улице Пионерской.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, в ночное время суток местный житель шел по улице. В это время к нему неожиданно подошел 30-летний молодой человек. Он несколько раз ударил пострадавшего, после чего отобрал у него мобильный телефон.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - добавили в ведомстве. – В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Известно, что подозреваемый был судим за угон автомобиля и грабеж.

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