Ростовчанин избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон





Ростовчанин избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Инцидент произошел в Пролетарске на улице Пионерской.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, в ночное время суток местный житель шел по улице. В это время к нему неожиданно подошел 30-летний молодой человек. Он несколько раз ударил пострадавшего, после чего отобрал у него мобильный телефон.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - добавили в ведомстве. – В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.



Известно, что подозреваемый был судим за угон автомобиля и грабеж.