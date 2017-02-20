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Ростовчанин до гематом и кровоподтеков искусал свою жену

Ростовчанин до гематом и кровоподтеков искусал свою жену

В Александровке ростовчанин до гематом и кровоподтеков искусал свою жену. Вечером 18 февраля подвыпивший герой-любовник вернулся в свою квартиру на проспекте 40-летия Победы, где его ждала жена. Как сообщает DonDay со ссылкой на свой источник, в порыве страсти мужчина набросился на свою жену и начал ее кусать. Женщина начала кричать от боли, но муж не придал этому значения, подумав, что она кричит от восторга.
- Когда через час муж пошел спать, женщина вызвала скорую помощь,- рассказал источник издания.- Врачи обнаружили на теле женщины множественные гематомы, синяки и кровоподтеки.

Медики оказали пострадавшей помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

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Гость Александр

Сегодня, 22:28

Теперь это можно. Дума приняла закон и президент уже подписал.
Свою жену можно, чужую нельзя.

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