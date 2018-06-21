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Пять авто столкнулись под Ростовом: видео

Пять авто столкнулись под Ростовом: видео
На трассе под Ростовом столкнулись пять автомобилей. ЧП случилось вечером 22 июня на Южном подъезде к городу - дороге А-135. Кадры с места произошедшего свидетели выложили в соцсеть.

Как видно на записи, пять легковушек врезались друг в друга «паровозиком». Участниками ДТП стали три иномарки и две «Лады». Все машины получили различные механические повреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Тем не менее из-за аварии на участке образовалась огромная пробка в сторону Батайска.

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