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Пьяный парень украл велосипед у ребенка в Ростовской области

Пьяный парень украл велосипед у ребенка в Ростовской области
Пьяный парень украл велосипед у ребенка в Ростовской области. Инцидент произошел 26 мая в Целинском районе.

По предварительным данным, 12-летний мальчик отправился в банк на велосипеде. Свое транспортное средство он оставил возле входа. Мимо проходил выпивший 21-летний парень. Он захотел забрать велосипед, что и сделал, несмотря на то, что очевидцы пытались его остановить.

- Подозреваемого задержали по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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