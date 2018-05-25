Пьяный парень украл велосипед у ребенка в Ростовской области



Пьяный парень украл велосипед у ребенка в Ростовской области. Инцидент произошел 26 мая в Целинском районе.



По предварительным данным, 12-летний мальчик отправился в банк на велосипеде. Свое транспортное средство он оставил возле входа. Мимо проходил выпивший 21-летний парень. Он захотел забрать велосипед, что и сделал, несмотря на то, что очевидцы пытались его остановить.



- Подозреваемого задержали по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».