Пропавшую 16-летнюю жительницу Ростовской области убил отчим



В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Волгодонска. В отношении 36-летнего отчима несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.



В августе 2017 года Катя Б. поехала со своим отчимом в Сочи, не предупредив об этом маму. Когда через месяц девушка не вышла на связь, родные забили тревогу. Сам мужчина заявил, что она украла у него деньги и сбежала. После этого он уехал из Сочи. Мать Кати подала заявление в полицию.



Спустя год его задержали в Орловской области. На допросе мужчина признался, что убил падчерицу.



Он рассказал, что еще год назад на отдыхе в Краснодарском крае повздорил с Катей. Конфликт возник якобы из-за того, что девушка не хотела возвращаться домой. По словам мужчины, он был под действием наркотиков и в пылу злости ударил падчерицу камнем по затылку. От полученной травмы она скончалась на месте. Осознав, что натворил, подозреваемый подался в бега.



В лесополосе недалеко на территории Лазаревского района нашли останки несовершеннолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.