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Пропавший на Дону 15-летний подросток погиб

Пропавший на Дону 15-летний подросток погиб

Пропавший в Ростовской области 15-летний Даниил П. погиб. Мальчик утонул в реке Северский Донец.

По предварительным данным, 12 июля подросток вместе с друзьями отдыхал на берегу реки в Белой Калитве. Даниил пошёл купаться и не вернулся. Не дождавшись товарища, друзья рассказали о случившемся спасателям.

На следующий день 13 июля во время поисковой операции спасатели нашли в реке тело подростка.
- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в следственном управлении Ростовской области. - По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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