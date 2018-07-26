Пропавший 34-летний житель Ростовской области найден мертвым в лесополосе



В Ростовской области пропавшего 34-летнего мужчину обнаружили мертвым. Труп Владимира Кочубея нашли возле Каменска-Шахтинского днем 27 июля.



По информации портала DonDay.ru, мужчину нашли лежащим в лесопосадке. Носила ли смерть 34-летнего каменчанина насильственный характер, неизвестно. Похороны Владимира пройдут 30 июля.



Напомним, 34-летний мужчина жил в хуторе Абрамовка под Каменском-Шахтинским.18 июля он вышел на прогулку и не взял с собой даже мобильный телефон. Его разыскивали девять дней.



