Причиной эвакуации людей из ТЦ «Мегамаг» в Ростове стали учения



Около 13:30 из торгового центра «Мегамаг» начали выводить посетителей и персонал. Эвакуация проходила в рамках учебных мероприятий, сообщила представитель торгового центра.



В настоящее время территория вокруг ТЦ оцеплена полицейскими. Людей просят не создавать панику и отойти на безопасное расстояние. Автомобилистам запрещают парковаться около здания. На месте дежурят спасатели, бригада скорой помощи и стражи порядка.



Напомним, в торговых центрах Ростова-на-Дону начались комплексные проверки после крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Согласно официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 40 детей.