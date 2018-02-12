Авторизация

Регистрация


  • USD 57.77
  • EUR 71.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре в хозпостройке в Ростове один человек погиб, один пострадал

При пожаре в хозпостройке в Ростове один человек погиб, один пострадал

В Ростове в результате пожара в хозпостройке один человек погиб, еще один пострадал.

Возгорание произошло 13 февраля на улице Обзорной в садовом товариществе «Сирень». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, огнём была охвачена площадь 50 квадратных метров. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось около получаса.
– Во время тушения в хозпостройке было обнаружено тело мужчины без определенного места жительства, - добавили в ведомстве. - Еще один человек получил ожоги.

В настоящее время личности мужчин устанавливаются. К тушению привлекались 12 пожарных и четыре единицы техники. Причины возгорания выясняются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.