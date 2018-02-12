При пожаре в хозпостройке в Ростове один человек погиб, один пострадал





В Ростове в результате пожара в хозпостройке один человек погиб, еще один пострадал.



Возгорание произошло 13 февраля на улице Обзорной в садовом товариществе «Сирень». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, огнём была охвачена площадь 50 квадратных метров. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось около получаса.

– Во время тушения в хозпостройке было обнаружено тело мужчины без определенного места жительства, - добавили в ведомстве. - Еще один человек получил ожоги.



В настоящее время личности мужчин устанавливаются. К тушению привлекались 12 пожарных и четыре единицы техники. Причины возгорания выясняются.