Авторизация

Регистрация
  • USD 58.10
  • EUR 69.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Пожар в частном секторе в Ростове охватил три дома

Пожар в частном секторе в Ростове охватил три дома
В Ростове пожар на улице 11-я Линия в частном секторе распространился на три дома.

С дома № 35, где началось возгорание, огонь перекинулся на соседние постройки. Общая площадь пожара составила около 250 кв. м.
- В 13:05 пожар был локализован, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Они занимаются проливкой горевших домов, чтобы огонь не вспыхнул вновь.
Напомним, сообщение о пожаре поступило около 12 часов 20 сентября. В 12.13 был объявлен ранг пожара № 2.

В тушении задействованы 42 спасателя и 12 единиц техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.