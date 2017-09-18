Пожар в частном секторе в Ростове охватил три дома



В Ростове пожар на улице 11-я Линия в частном секторе распространился на три дома.



С дома № 35, где началось возгорание, огонь перекинулся на соседние постройки. Общая площадь пожара составила около 250 кв. м.

- В 13:05 пожар был локализован, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Они занимаются проливкой горевших домов, чтобы огонь не вспыхнул вновь.

Напомним, сообщение о пожаре поступило около 12 часов 20 сентября. В 12.13 был объявлен ранг пожара № 2.



В тушении задействованы 42 спасателя и 12 единиц техники.



