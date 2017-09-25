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Полиция разыскивает пропавшего на трассе под Батайском молодого человека

Полиция разыскивает пропавшего на трассе под Батайском молодого человека

Полиция разыскивает пропавшего под Батайском молодого человека. 26-летний Игорь Оганесов исчез 31 августа.

Парень пропал после ночёвки на трассе М-4 «Дон». Вместе с другом они решили переночевать в машине, чтобы наутро с новыми силами продолжить путь. Но на следующий день Игорь пропал. Его телефон был доступен в течение всего дня 31 августа. 1 сентября мобильник уже был выключен.

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области распространила ориентировки с приметами пропавшего: на вид ему - 25 лет, рост - около 184 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения молодой человек был одет в синие брюки и серый пуловер.

Ко всем, кому что-либо известно о том, где находится Игорь Оганесов, или кто видел его, просьба позвонить по телефонам: 8 (86354) 5-74-00 или 02.

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