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Под Ростовом в столкновении легковушки и «ГАЗели» погибла 19-летняя девушка

Под Ростовом в столкновении легковушки и «ГАЗели» погибла 19-летняя девушка
Под Ростовом в столкновении легковушки и «ГАЗели» погибла 19-летняя девушка. Трагическое происшествие случилось утром 27 декабря в районе аэропорта Платов.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 47-летний мужчина, управлявший «ВАЗ-2115», выехал на встречную полосу движения, где врезался в «ГАЗель».

- В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка «пятнадцатой», - отметили в ведомстве. – Кроме того, пострадали и были доставлены в больницу два пассажира легковушки 49 и 25 лет.

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