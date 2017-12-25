Под Ростовом в столкновении легковушки и «ГАЗели» погибла 19-летняя девушка



Под Ростовом в столкновении легковушки и «ГАЗели» погибла 19-летняя девушка. Трагическое происшествие случилось утром 27 декабря в районе аэропорта Платов.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 47-летний мужчина, управлявший «ВАЗ-2115», выехал на встречную полосу движения, где врезался в «ГАЗель».



- В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка «пятнадцатой», - отметили в ведомстве. – Кроме того, пострадали и были доставлены в больницу два пассажира легковушки 49 и 25 лет.