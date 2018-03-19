По факту гибели девушки в результате падения дерева в Ростове возбуждено дело



В Ростове возбуждено уголовное дело по факту гибели 21-летней девушки в результате падения дерева на улице Пушкинской.



Дело возбуждено следственным отделом по Кировскому району города по статье «Халатность». Следователь осмотрел место происшествия, установлены очевидцы случившегося, назначены судебно-медицинская и дендрологическая экспертизы.

- В ходе расследования будут установлены причины произошедшего, а также дана юридическая оценка должностным лицам органов местного самоуправления, в чьи обязанности входят организация и выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями, обрезка деревьев, их комиссионное обследование, формирование планов ликвидации сухих и аварийных деревьев, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. – Расследование продолжается.



Напомним, трагедия произошла около полудня на улице Пушкинской. На ростовчанку, которая шла по бульвару вместе с мужем, упала огромная ветка. Девушка скончалась на месте происшествия. У неё остался маленький ребёнок.



