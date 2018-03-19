Авторизация

Регистрация


  • USD 57.50
  • EUR 70.57
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

По факту гибели девушки в результате падения дерева в Ростове возбуждено дело

По факту гибели девушки в результате падения дерева в Ростове возбуждено дело
В Ростове возбуждено уголовное дело по факту гибели 21-летней девушки в результате падения дерева на улице Пушкинской.

Дело возбуждено следственным отделом по Кировскому району города по статье «Халатность». Следователь осмотрел место происшествия, установлены очевидцы случившегося, назначены судебно-медицинская и дендрологическая экспертизы.
- В ходе расследования будут установлены причины произошедшего, а также дана юридическая оценка должностным лицам органов местного самоуправления, в чьи обязанности входят организация и выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями, обрезка деревьев, их комиссионное обследование, формирование планов ликвидации сухих и аварийных деревьев, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. – Расследование продолжается.

Напомним, трагедия произошла около полудня на улице Пушкинской. На ростовчанку, которая шла по бульвару вместе с мужем, упала огромная ветка. Девушка скончалась на месте происшествия. У неё остался маленький ребёнок.

По факту гибели девушки в результате падения дерева в Ростове возбуждено дело

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.