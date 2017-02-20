Пенсионерка погибла при пожаре в Шахтах





64-летняя женщина погибла при пожаре в городе Шахты Ростовской области. Трагедия произошла 18 февраля около половины десятого вечера. На улице Ворошилова, 31 загорелась квартира в пятиэтажном доме.

- Из горящего дома эвакуировали пять человек - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Но пожилую женщину спасти не удалось, она отравилась продуктами горения и погибла.



Пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В тушении принимали участие три единицы техники и восемь человек. Горение ликвидировали в 21:48.