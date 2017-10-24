Пенсионер умер на автобусной остановке в Ростове





Пенсионер умер на автобусной остановке в Ростове. Трагический случай произошёл на проспекте Михаила Нагибина около 17 часов 25 октября.



По словам очевидцев происшествия, мужчине, ожидавшему автобус, внезапно стало плохо, он стал оседать на землю. Прохожие вызвали «скорую». Но когда медики прибыли на место, ростовчанин был уже мёртв.

- Вечером поступило сообщение о смерти мужчины на автобусной остановке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - На место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета.



Личность мужчины уже установлена. Умершим оказался 72-летний местный житель. По предварительным данным, смерть пенсионера наступила по естественным причинам.