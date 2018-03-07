Пенсионер сбил женщину на «зебре» в Ростове





В Ростове на проспекте Космонавтов пенсионер на «ВАЗ-2115» сбил пешехода.



ДТП произошло 13 марта около 10 часов утра. По словам очевидцев происшествия, водитель совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.



Пострадавшую госпитализировали прибывшие на место медики. Как рассказал водитель, из-за ослепившего его солнца он не увидел, что на светофоре загорелся красный сигнал, и продолжил движение.