Пассажирке одной из ростовских маршруток в глаз попал осколок разбитого стекла



Пассажирке одной из ростовских маршруток в глаз попал осколок разбитого стекла. Происшествие случилось в автобусе № 93 днем 3 декабря.



Как рассказала Анастасия, свидетельница инцидента, во время движения в закрытое окно маршрутки попал камень. Стекло разлетелось на осколки, и один из них попал в глаз пассажирке, сидевшей возле окна.



- Я спросила девушку, как дела, она сказала, что ничего страшного, но у нее что-то в глазу, - рассказала Анастасия. – К сожалению, мы не в курсе, как она себя сейчас чувствует.