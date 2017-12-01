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Пассажирке одной из ростовских маршруток в глаз попал осколок разбитого стекла

Пассажирке одной из ростовских маршруток в глаз попал осколок разбитого стекла
Пассажирке одной из ростовских маршруток в глаз попал осколок разбитого стекла. Происшествие случилось в автобусе № 93 днем 3 декабря.

Как рассказала Анастасия, свидетельница инцидента, во время движения в закрытое окно маршрутки попал камень. Стекло разлетелось на осколки, и один из них попал в глаз пассажирке, сидевшей возле окна.

- Я спросила девушку, как дела, она сказала, что ничего страшного, но у нее что-то в глазу, - рассказала Анастасия. – К сожалению, мы не в курсе, как она себя сейчас чувствует.

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