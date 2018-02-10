Обледеневшее дерево рухнуло и повредило иномарку в Таганроге
Фото: vk.com/taganrog_dps
В Таганроге упавшая акация повредила припаркованную возле дома «Киа Спектра».
ЧП произошло недалеко от Приморского парка напротив больницы № 1. Очевидцы сфотографировали последствия происшествия вечером 12 февраля и выложили фотографии в соцсеть.
Обледеневший ствол упал на крышу легковушки. В результате на машине образовалась вмятина. А ветви дерева разбили заднее стекло и оставили многочисленные повреждения на иномарке.
По счастливой случайности, в момент происшествия в автомобиле никого не было.