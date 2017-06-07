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Ночью в Ростове водитель «Лады Приоры» врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на Левом берегу

Ночью в Ростове водитель «Лады Приоры» врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на Левом берегу

В Ростове водитель легковушки врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на левом берегу Дона. ДТП произошло около половины второго ночи 9 июня.

По предварительным данным, 30-летний мужчина, управлявший «Ладой Приорой», в районе
дома № 20 на улице Левобережной не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего врезался в забор.
- В результате аварии пострадал водитель, он доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ночью в Ростове водитель «Лады Приоры» врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на Левом берегуНочью в Ростове водитель «Лады Приоры» врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на Левом берегуНочью в Ростове водитель «Лады Приоры» врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на Левом берегу

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