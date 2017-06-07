Ночью в Ростове водитель «Лады Приоры» врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на Левом берегу





В Ростове водитель легковушки врезался в забор кафе «Зелёный попугай» на левом берегу Дона. ДТП произошло около половины второго ночи 9 июня.



По предварительным данным, 30-летний мужчина, управлявший «Ладой Приорой», в районе

дома № 20 на улице Левобережной не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего врезался в забор.

- В результате аварии пострадал водитель, он доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.



По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



