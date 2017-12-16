«Нива» «лоб в лоб» столкнулась с КамАЗом на трассе М-4 «Дон»: погибли два человека





В Чертковском районе Ростовской области в аварии погибли два человека.



ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 19 декабря около часа дня. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.

- В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.