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«Нива» «лоб в лоб» столкнулась с КамАЗом на трассе М-4 «Дон»: погибли два человека

«Нива» «лоб в лоб» столкнулась с КамАЗом на трассе М-4 «Дон»: погибли два человека

В Чертковском районе Ростовской области в аварии погибли два человека.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 19 декабря около часа дня. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.
- В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.

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