С жительницей Аксая расправились подруга с бывшим мужем





По подозрению в убийстве 38-летней жительницы Аксая Веры Кравец задержаны её подруга с бывшим мужем. Подозреваемые официально были в разводе, но жили вместе.



По версии следствия, знакомая и её бывший муж, зная, что при себе у аксайчанки есть крупная сумма денег, заранее спланировали убийство. Обманув женщину, они вывезли её в безлюдное место за несколько десятков километров от Ростова - в Родионово-Несветайский район. Там сообщники задушили дончанку ремнём. Забрав деньги – 40 тысяч рублей и личные вещи погибшей, преступники спрятали её тело в камышах, после чего скрылись.

- В настоящее время 38-летняя подозреваемая и её 38-летний бывший муж задержаны, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Они допрошены следователем об обстоятельствах совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как установили полицейские, задержанный мужчина ранее был судим за заведомо ложный донос.



Напомним, 5 июля 38-летняя Вера Кравец не вернулась домой с работы. Встревоженные родственники стали звонить ей, но она не отвечала. Тогда близкие обзвонили друзей и знакомых Веры. Им удалось выяснить, что после работы она собиралась встретиться с подругой, которую давно не видела. Однако на этом поиски зашли в тупик. Никто не смог пояснить, куда пропала аксайчанка.



Родные обратились в полицию. Приметы пропавшей раздали патрулирующим нарядам. Полицейские опросили всех, кто общался с ней накануне исчезновения. К поиску жительницы Аксая подключились волонтёры. Фотографии с описанием внешности женщины распространили на улицах и в Интернете.



Вечером 6 июля стало известно, что Вера Кравец найдена мёртвой.