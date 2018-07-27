На Западном в Ростове снова сбили пешехода



В Ростове на Западном снова сбили пешехода. Авария произошла на улице Еременко днем 29 июля.



По словам очевидцев, в районе дома № 87/3 мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент по дороге ехал автомобиль. В результате авто сбил пешехода.



Местные жители, ставшие случайными очевидцами происшествия, вызвали пострадавшему скорую помощь.



К слову, утром 29 июля в этом же месте сбили женщину, которая перебегала дорогу недалеко от остановки.