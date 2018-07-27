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На Западном в Ростове снова сбили пешехода

На Западном в Ростове снова сбили пешехода
В Ростове на Западном снова сбили пешехода. Авария произошла на улице Еременко днем 29 июля.

По словам очевидцев, в районе дома № 87/3 мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент по дороге ехал автомобиль. В результате авто сбил пешехода.

Местные жители, ставшие случайными очевидцами происшествия, вызвали пострадавшему скорую помощь.

К слову, утром 29 июля в этом же месте сбили женщину, которая перебегала дорогу недалеко от остановки.

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