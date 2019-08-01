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На Западном в Ростове насмерть сбили пешехода

На Западном в Ростове насмерть сбили пешехода
В Ростове на Западном водитель иномарки сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 2 августа на улице Малиновского.

По словам очевидцев, молодой человек перебегал дорогу в неустановленном месте в районе пересечения улиц Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии. Водитель иномарки, проезжающей мимо, не успел вовремя среагировать и сбил пешехода. Травмы оказались несовместимыми с жизнью горожанина. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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