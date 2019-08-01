На Западном в Ростове насмерть сбили пешехода



В Ростове на Западном водитель иномарки сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 2 августа на улице Малиновского.



По словам очевидцев, молодой человек перебегал дорогу в неустановленном месте в районе пересечения улиц Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии. Водитель иномарки, проезжающей мимо, не успел вовремя среагировать и сбил пешехода. Травмы оказались несовместимыми с жизнью горожанина. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.