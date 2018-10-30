На выезде с «Ростов Арены» водитель «Рендж Ровера» наехал на ногу инспектору ДПС



Фото: Newstracker.ru



Водитель «Рендж Ровера» наехал на ногу сотруднику ГИБДД. Инцидент произошёл рядом с «Ростов Ареной» после матча «Ростов» - «Зенит» вечером 1 ноября.



По предварительным данным, водитель иномарки не заметил инспектора ДПС, регулирующего движение на выезде с парковки стадиона.



Как сообщил источник Rostov.ru, в результате происшествия полицейский получил перелом ноги. С травмой его доставили в больницу.



Водитель иномарки задержан. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.