На выезде с «Ростов Арены» водитель «Рендж Ровера» наехал на ногу инспектору ДПС
Фото: Newstracker.ru
Водитель «Рендж Ровера» наехал на ногу сотруднику ГИБДД. Инцидент произошёл рядом с «Ростов Ареной» после матча «Ростов» - «Зенит» вечером 1 ноября.
По предварительным данным, водитель иномарки не заметил инспектора ДПС, регулирующего движение на выезде с парковки стадиона.
Как сообщил источник Rostov.ru, в результате происшествия полицейский получил перелом ноги. С травмой его доставили в больницу.
Водитель иномарки задержан. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.