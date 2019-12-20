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На Театральной площади в Ростове автобус столкнулся с «Рендж Ровером»

На Театральной площади в Ростове автобус столкнулся с «Рендж Ровером»
В центре Ростова произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Театральной площади столкнулись автобус и «Рендж Ровер».

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.
- Пострадавших в результате аварии нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Пассажиров в частном автобусе на момент ДТП не было.

42-летний водитель «Рендж Ровера» в аварии не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

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