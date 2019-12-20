На Театральной площади в Ростове автобус столкнулся с «Рендж Ровером»



В центре Ростова произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Театральной площади столкнулись автобус и «Рендж Ровер».



По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.

- Пострадавших в результате аварии нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Пассажиров в частном автобусе на момент ДТП не было.



42-летний водитель «Рендж Ровера» в аварии не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.