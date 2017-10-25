На въезде в Ростов иномарка насмерть сбила пешехода





На въезде в Ростов иномарка сбила пешехода. Авария произошла вечером 27 октября на Аксайском проспекте.



36-летний водитель «Ниссана» допустил наезд на пешехода, когда тот переходил проезжую часть, по предварительным данным, в неположенном месте.

- От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. На вид ему 35-40 лет.



По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.