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На улице в Батайске нашли труп мужчины

На улице в Батайске нашли труп мужчины
Фото: Ulyanovsk.express

Посреди улицы в Батайске прохожие нашли труп мужчины. Тело неизвестного обнаружили 15 января на улице Фермерской.

Местные жители заметили, что мужчина лежит без движения. Они подошли ближе и почувствовали сильный запах спиртного. Очевидцы вызвали скорую. Прибывшие медики осмотрели тело и констатировали смерть.

Предположительно, мужчина скончался от переохлаждения.
- Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщили в Следственном управлении Ростовской области. - Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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