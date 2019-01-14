На улице в Батайске нашли труп мужчины
Фото: Ulyanovsk.express
Посреди улицы в Батайске прохожие нашли труп мужчины. Тело неизвестного обнаружили 15 января на улице Фермерской.
Местные жители заметили, что мужчина лежит без движения. Они подошли ближе и почувствовали сильный запах спиртного. Очевидцы вызвали скорую. Прибывшие медики осмотрели тело и констатировали смерть.
Предположительно, мужчина скончался от переохлаждения.
- Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщили в Следственном управлении Ростовской области. - Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.