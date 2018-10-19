На трассе в Ростовской области сгорела иномарка



В Ростовской области на дороге хутор Родники - хутор Жуково-Татарский в Кагальницком районе сгорела иномарка.



Возгорание произошло 21 октября около девяти часов вечера. На трассе загорелась «Киа Рио». Иномарка была охвачена огнём по всему периметру. По информации ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила шесть квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве.



К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.