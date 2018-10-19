На трассе в Ростовской области после ДТП иномарка перевернулась на крышу



В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась ранним утром 21 октября на Щепкинской трассе.



По словам очевидцев, из-за сильного тумана на автодороге в районе аэропорта Платов столкнулись две иномарки. Удар был настолько сильным, что одна из них после столкновения перевернулась на крышу.



К счастью, система безопасности в машине сработала, и никто не пострадал. Водитель и пассажир выбрались из машины практически без повреждений.



Автомобили получили механические повреждения.