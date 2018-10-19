Авторизация

Регистрация


  • USD 65.81
  • EUR 75.32
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области после ДТП иномарка перевернулась на крышу

На трассе в Ростовской области после ДТП иномарка перевернулась на крышу
В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась ранним утром 21 октября на Щепкинской трассе.

По словам очевидцев, из-за сильного тумана на автодороге в районе аэропорта Платов столкнулись две иномарки. Удар был настолько сильным, что одна из них после столкновения перевернулась на крышу.

К счастью, система безопасности в машине сработала, и никто не пострадал. Водитель и пассажир выбрались из машины практически без повреждений.

Автомобили получили механические повреждения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.