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На трассе в Ростовской области опрокинулся «Опель»: погиб пассажир

На трассе в Ростовской области опрокинулся «Опель»: погиб пассажир
Фото для иллюстрации

На трассе в Ростовской области опрокинулся «Опель Зафиса». В аварии погиб пассажир.

ДТП произошло около девяти часов вечера 5 октября на 22-м километре автодороги Константиновск - Тацинская. По предварительным данным, 50-летний водитель иномарки превысил скорость и допустил опрокидывание автомобиля.
- В результате аварии погиб 61-летний пассажир «Опеля», - рассказали пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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