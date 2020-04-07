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На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: погиб пассажир

На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: погиб пассажир
В Ростовской области в аварии погиб пассажир. ДТП произошло на трассе «п. Александровка вторая - х. Чкалов».

Дорожное происшествие случилось 8 апреля около 23:30 в Мясниковском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель «Киа Спектра» не справился с управлением и допустил опрокидывание иномарки в правый кювет.
- В результате ДТП пострадал водитель, 3-летний пассажир погиб, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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