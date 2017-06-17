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На трассе в Ростовской области опрокинулась иномарка, один погиб, двое пострадали

На трассе в Ростовской области опрокинулась иномарка, один погиб, двое пострадали

Авария на трассе в Ростовской области унесла жизнь водителя. 20 июня около 12 часов на трассе Котельниково - Песчанокопское произошло ДТП с участием автомобиля марки «Рено Логан». Кроме 26-летнего водителя, в машине находились ещё два пассажира.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. В результате машина улетела в кювет. Парень погиб на месте. Двое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.
- По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области опрокинулась иномарка, один погиб, двое пострадали

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