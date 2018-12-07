На трассе Ростов - Азов в массовом ДТП пострадали два человека



Два человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области. Авария произошла на трассе Ростов – Азов 11 декабря.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2108» не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу «ВАЗ-2114». После столкновения «четырнадцатую» отбросило на «Ниву Шевроле» и «ГАЗель». «Восьмёрка» тем временем оказалась в кювете.

- В результате аварии травмы получили водитель «ВАЗ-2114» и его пассажир, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекались 21 спасатель и восемь единиц техники.