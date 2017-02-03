На строительной площадке «Ростов-Арена» погиб рабочий





В Ростове на строительной площадке нового стадиона на левом берегу Дона погиб рабочий.



Трагедия произошла 2 февраля. По предварительной информации, на 20-летнего подсобного рабочего упал настил.

«Во-первых: где скорая?! Почему она едет 2 часа? Ведь вопрос был жизни и смерти. Почему не могут ответственнее относиться этому? Парню было 20 лет! Ещё молодой, зелёный, ничего не повидал ещё в жизни!» - Написали очевидцы в соцсети.



По словам рабочих стройки, парень скончался утром 3 февраля в больнице.

[i]- По факту происшествия в настоящее время проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Проверку по факту смерти рабочего на строительной площадке начали следователи СК РФ по Ростовской области.



Известно, что погибшего парня звали Ахмад. На строительстве Ростов-Арены он работал всего пару месяцев. В Ростов приехал из области.



