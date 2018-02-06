На Северном обходе Ростова «лоб в лоб» столкнулись «Хендай» и «Дэу Матиз»: погиб один из водителей



В Мясниковском районе произошло ДТП со смертельным исходом.



На втором километре трассы «Северный обход» около 8 часов утра 7 февраля столкнулись «Хендай Солярис» и «Дэу Матиз». По предварительным данным, 35-летний водитель «Хендая» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с малолитражкой.

- В результате аварии погиб 38-летний водитель «Дэу Матиза», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - водитель «Хендая Соляриса» получил травмы.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.