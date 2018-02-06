Авторизация

Регистрация


  • USD 56.95
  • EUR 70.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Северном обходе Ростова «лоб в лоб» столкнулись «Хендай» и «Дэу Матиз»: погиб один из водителей

На Северном обходе Ростова «лоб в лоб» столкнулись «Хендай» и «Дэу Матиз»: погиб один из водителей
В Мясниковском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

На втором километре трассы «Северный обход» около 8 часов утра 7 февраля столкнулись «Хендай Солярис» и «Дэу Матиз». По предварительным данным, 35-летний водитель «Хендая» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с малолитражкой.
- В результате аварии погиб 38-летний водитель «Дэу Матиза», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - водитель «Хендая Соляриса» получил травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.