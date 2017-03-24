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На площади 2-й Пятилетки в Ростове водитель иномарки протаранил забор

На площади 2-й Пятилетки в Ростове водитель иномарки протаранил забор

В Ростове водитель иномарки на площади 2-й Пятилетки протаранил забор. Авария произошла около 6 часов утра 26 марта.

По предварительным данным, молодой водитель «Хёндай Солярис» ехал на большой скорости, в районе площади он «не вписался» в поворот и врезался в ограждение. Удар был такой силы, что передняя часть иномарки оказалась сильно смятой. Кроме того, у легковушки отвалился задний бампер.

Несмотря на такие серьёзные механические повреждения, сам водитель не пострадал. Между тем, ростовчане сообщают, что молодой человек перед ДТП пытался уйти от полицейской погони.
«Этот ….. от полиции пытался оторваться в 4 часа ночи, вылетел даже на встречку (чуть не въехал в машину моего отца), в итоге всё закончилось этим», - рассказал один из пользователей в соцсети.

На площади 2-й Пятилетки в Ростове водитель иномарки протаранил забор



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