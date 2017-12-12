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На Новочеркасском заводе в результате аварии двое рабочих получили серьёзные ожоги

На Новочеркасском заводе в результате аварии двое рабочих получили серьёзные ожоги

В Новочеркасске в результате аварии на заводе, двое рабочих получили серьёзные ожоги.

ЧП произошло наэлектродном заводе в цехе графитации 13 декабря. По предварительной информации, двое рабочих занимались ремонтом печи графитации. Один из них находился внутри неработающей печи, а второй – на ней. В этот момент из соседней работающей печи вырвался столб пламени, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. Рабочая температура печи графитации на последнем этапе составляет около 2000 градусов по Цельсию, поэтому оба рабочих получили серьёзные ожоги.

За секунды на 31-летнем мужчине, который находился сверху, сгорела вся одежда. Пострадавший получил около 90% ожогов тела. Второй 21-летний сотрудник пострадал меньше, но тоже получил серьёзные травмы. У него обгорели лицо и нижняя часть туловища. Оба пострадавших госпитализированы. Причины случившегося пока неизвестны.

Напомним, Новочеркасский электродный завод – один из крупнейших производителей графитированных электродов в России и Восточной Европе. Основные заказчики его продукции: сталелитейные компании в России и зарубежном.

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