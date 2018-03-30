На Дону задержали убийцу, разыскиваемого 16 лет





В Ростовской области на таможенном посту задержали 51-летнего мужчину, который 16 лет назад убил и обокрал участника Великой Отечественной войны. Преступника арестовали в автомобильном пункте пропуска «Донецк» 1 апреля, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.



Мужчина пытался въехать на территорию России из Луганской Народной республики.



Еще в 2002 году уроженец Тамбова зверски убил пожилого ветерана в городе Валуйки Белгородской области. Совершив тяжкое преступление, мужчина набросился на супругу убитого и, угрожая расправой, вынудил её отдать все ордена, медали и охотничье ружье.



Совершив преступление, злоумышленник скрылся от правоохранителей в соседнем государстве — Украине. Тамбовчанин нашел пристанище в Луганской области. Тем временем на территории России мужчину объявили в федеральный розыск.



По информации источника, находясь в Луганской области, россиянин совершил еще одно тяжкое преступление и сел в тюрьму на длительный срок. В 2017 году он вышел на свободу.



Власти России подали запрос соседнему государству о выдаче им преступника. Однако процесс не сдвигался с мёртвой точки из-за военных событий на территории Луганской области. Злоумышленнику это было только на руку.



Полагая, что о нём все давно забыли, тамбовчанин решил рискнуть вернуться на родную землю через КПП «Донецк» в Ростовской области, где его и задержали пограничники.



Теперь ему не получится уйти от уголовной ответственности и понести наказание за разбой, убийство и хищение оружия.