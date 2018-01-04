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На Дону в доме мужчины обнаружили гашишное масло

На Дону в доме мужчины обнаружили гашишное масло
В Ростовской области в доме 32-летнего мужчины обнаружили гашишное масло. Запрещенное вещество нашли у жителя Матвеево-Курганского района. Он употреблял наркотики сам.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, во время обыска стражи порядка изъяли у злоумышленника 10 граммов гашишного масла. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчина уже имеет судимость за грабеж.

В тот же день у 22-летнего жителя донской столицы нашли почти грамм n-метилэфедрона. Синтетическое вещество парень хранил для себя.

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