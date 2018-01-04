На Дону в доме мужчины обнаружили гашишное масло



В Ростовской области в доме 32-летнего мужчины обнаружили гашишное масло. Запрещенное вещество нашли у жителя Матвеево-Курганского района. Он употреблял наркотики сам.



По информации пресс-службы регионального управления МВД, во время обыска стражи порядка изъяли у злоумышленника 10 граммов гашишного масла. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчина уже имеет судимость за грабеж.



В тот же день у 22-летнего жителя донской столицы нашли почти грамм n-метилэфедрона. Синтетическое вещество парень хранил для себя.