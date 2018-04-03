На Дону разыскивают 17-летнего подростка из Костромы



Полиция Ростовской области подключилась к поискам 17-летнего подростка из Костромы. Анатолий Дульцев 21 августа 2017 года ушел из училища «Костромское СУВУ» в поселке Бычиха. С тех пор о нем ничего не известно.



По предварительным данным, юноша работал на стройке в Казани подсобным рабочим. Работал неофициально, но у руководства нареканий не было. Так было до января 2018 года.



В начале этого года он обокрал своего работодателя и сбежал. Теперь его разыскивают родные и сотрудники полиции.



На вид Анатолию - 16-17 лет, рост - около 165 сантиметров, размер ноги - 40-41. У него худощавое телосложение, лицо европейского типа, прямой нос, светло-русые волосы и серые глаза. В день пропажи парень был одет в коричневые брюки и темную футболку с белой надписью.



Он хорошо ориентируется в незнакомой местности, а также может передвигаться на попутках по территории Российской Федерации.



Всех, кто видел Анатолия Дульцева, просят позвонить по номерам: 8 (4942) 39-75-60, 8 (4942) 39-76-69.