На Дону при пожаре в летней кухне погибла женщина



В Сальском районе Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина.



Возгорание произошло в посёлке Конезавод им. Будённого 18 августа около 8 часов утра. На улице Сальской загорелась летняя кухня. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено 15 квадратных метров. Во время тушения в помещении было обнаружено тело женщины. По предварительным данным, она отравилась продуктами горения.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.