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На Дону при пожаре в летней кухне погибла женщина

На Дону при пожаре в летней кухне погибла женщина
В Сальском районе Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина.

Возгорание произошло в посёлке Конезавод им. Будённого 18 августа около 8 часов утра. На улице Сальской загорелась летняя кухня. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено 15 квадратных метров. Во время тушения в помещении было обнаружено тело женщины. По предварительным данным, она отравилась продуктами горения.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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