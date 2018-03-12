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На Дону при пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер

На Дону при пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер
77-летний житель Ростовской области погиб при пожаре в жилом доме. Происшествие случилось 13 марта около двух часов ночи в слободе Волошино.

В двухэтажном доме на улице Советской начался пожар. Хозяин дома в это время спал. Надышавшись дымом, мужчина умер во сне.

- После ликвидации возгорания в доме был обнаружен труп мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

В тушении принимали участие четыре человека личного состава и одна единица техники.

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