На Дону легковушка перевернулась и вылетела в реку, погиб водитель





В Сальском районе Ростовской области легковушка перевернулась и вылетела с трассы в реку. Авария произошла около 11 часов утра 8 июня.



В спасательную службу позвонили очевидцы происшествия, которые рассказали, что на трассе с. Екатериновка - х. Бараники «ВАЗ-2114» слетел в реку Егорлык. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

- Прибывшие спасатели обследовали машину и после того, как не нашли в ней водителя, приступили к его поискам, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Тело 27-летнего погибшего мужчины было обнаружено в нескольких метрах от легковушки в воде.



На месте происшествия также работали сотрудники полиции. Выясняются все детали случившегося.