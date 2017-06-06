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На Дону легковушка перевернулась и вылетела в реку, погиб водитель

На Дону легковушка перевернулась и вылетела в реку, погиб водитель

В Сальском районе Ростовской области легковушка перевернулась и вылетела с трассы в реку. Авария произошла около 11 часов утра 8 июня.

В спасательную службу позвонили очевидцы происшествия, которые рассказали, что на трассе с. Екатериновка - х. Бараники «ВАЗ-2114» слетел в реку Егорлык. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
- Прибывшие спасатели обследовали машину и после того, как не нашли в ней водителя, приступили к его поискам, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Тело 27-летнего погибшего мужчины было обнаружено в нескольких метрах от легковушки в воде.

На месте происшествия также работали сотрудники полиции. Выясняются все детали случившегося.

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