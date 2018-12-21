На Дону автобус с пассажирами вылетел с дороги: пострадали пять человек



Фото: Rodino-info.ru

В Милютинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Авария случилась на трассе Кашары – Морозовск после полудня 25 декабря.



По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги.

- В результате происшествия пострадали пять человек, - сообщили в Милютинской ЦРБ. – Все находятся в состоянии средней степени тяжести.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.