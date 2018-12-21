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На Дону автобус с пассажирами вылетел с дороги: пострадали пять человек

На Дону автобус с пассажирами вылетел с дороги: пострадали пять человек
Фото: Rodino-info.ru
В Милютинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Авария случилась на трассе Кашары – Морозовск после полудня 25 декабря.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги.
- В результате происшествия пострадали пять человек, - сообщили в Милютинской ЦРБ. – Все находятся в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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