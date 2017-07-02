На Дону 24-летняя мать троих детей привязала малышей к кровати, чтобы они не мешали ей выпивать



В Каменском районе Ростовской области 24-летняя мать троих детей привязала своих малышей, чтобы они не мешали ей выпивать.



О случившемся в полицию сообщили жители хутора Самбуров, которые услышали, что в доме их соседей кричат и плачут дети.



Прибывшие на место полицейские застали ужасающую картину. Трое детей девяти месяцев, двух и трёх лет были привязаны. Двое малышей оказались прикованы к кровати, ещё один – к коляске.

Полицейские выяснили, что 24-летняя многодетная мать накануне вечером привязала детей, перед этим основательно поколотив их.

- Своё поведение женщина объяснила тем, что дети мешали ей употреблять алкоголь, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Детей из семьи забрали. Сейчас решается вопрос о том, где они будут жить дальше.



