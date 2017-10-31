На автодороге «Ростов-Таганрог» столкнулись два «ВАЗа»: двое пострадали, двое погибли

На автодороге «Ростов-Таганрог» столкнулись два «ВАЗа»: погибли два человека и пострадали два человека. ДТП случилось 2 ноября около 18.00 в Неклиновском районе.



По предварительным данным, 56-летний водитель «шестерки» не справился с управлением и допустил столкновение с «пятнадцатой». В итоге погибли водитель и 39-летний пассажир «ВАЗ -2106». 53-летний шофер и 42-летний пассажир «ВАЗ-21150» пострадали. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу.



- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

