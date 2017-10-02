На 14-й Линии в Ростове после массового ДТП с участием трамвая образовалась пробка



На 14-й Линии в Ростове после массового ДТП с участием трамвая образовалась пробка. Авария случилась в Пролетарском районе города утром 4 октября. Горожане сделали фото с места происшествия.



Как рассказали очевидцы, владелец «Хендая» протаранил трамвай. Водитель, ехавший за легковушкой, не успел отреагировать и врезался в корейский автомобиль.



- Правоохранители работают на месте ДТП, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. – К счастью, во время происшествия никто не пострадал.



По данным «Яндекс.Пробки», после аварии на этом отрезке дороги образовался транспортный затор. Машины едут со скоростью не более трех километров в час.