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На 14-й Линии в Ростове после массового ДТП с участием трамвая образовалась пробка

На 14-й Линии в Ростове после массового ДТП с участием трамвая образовалась пробка
На 14-й Линии в Ростове после массового ДТП с участием трамвая образовалась пробка. Авария случилась в Пролетарском районе города утром 4 октября. Горожане сделали фото с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, владелец «Хендая» протаранил трамвай. Водитель, ехавший за легковушкой, не успел отреагировать и врезался в корейский автомобиль.

- Правоохранители работают на месте ДТП, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. – К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

По данным «Яндекс.Пробки», после аварии на этом отрезке дороги образовался транспортный затор. Машины едут со скоростью не более трех километров в час.

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