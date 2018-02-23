Мужчина пытался перевезти через границу в Ростовской области автозапчасти на 800 тысяч рублей



Мужчина пытался перевезти через границу в Ростовской области автозапчасти на 800 тысяч рублей. Злоумышленника задержали в нескольких километрах от поселка Чертково.



44-летний мужчина фиктивно зарегистрировался в одном из домов на улице Дружбы Народов, разделяющей Россию с Украиной, чтобы беспрепятственно передвигаться в этой зоне. В связи с этим пограничники перекрыли свободный доступ на данную улицу, установив там ограждение. Но злоумышленник нашел выход: на своем УАЗ «Фермер» он проехал несколько километров от зоны контроля, где попытался переместить на украинскую территорию автозапчасти и материал для медицинских препаратов. Общая сумма нелегального груза составила более 800 тысяч рублей.



- В отношении злоумышленника возбуждено административное дело по статье «Ведение на государственной границе РФ либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов», - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.



Правонарушителю грозит штраф с конфискацией контрабандного товара.