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Молодой человек украл из магазина в Ростове товар, пока продавцы отвлеклись

Молодой человек украл из магазина в Ростове товар, пока продавцы отвлеклись
Молодой человек украл из магазина в Ростове товар, пока продавцы отвлеклись. Инцидент произошел 22 апреля на проспекте Ворошиловском. Лицо предполагаемого похитителя попало на записи камеры видеонаблюдения.

Парень зашел в магазин цифровой техники. Пока продавцы находились рядом с ним, он рассматривал полки с товарами. Попутно молодой человек задавал вопросы продавцам. Однако как только консультанты отвлеклись, злоумышленник схватил с прилавка беспроводные зарядки.

- Сумма ущерба составила 6 300 рублей. Деньги, конечно, небольшие, но сам факт кражи неприятен, - отметил сотрудник магазина Сергей С. – Я работаю в этом магазине уже два года и впервые сталкиваюсь с подобным.

Если вам знакомо лицо на фото, просьба сообщить информацию о молодом человеке по телефону: 8-928-171-97-22 (Сергей). 

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