Молодой человек украл из магазина в Ростове товар, пока продавцы отвлеклись



Молодой человек украл из магазина в Ростове товар, пока продавцы отвлеклись. Инцидент произошел 22 апреля на проспекте Ворошиловском. Лицо предполагаемого похитителя попало на записи камеры видеонаблюдения.



Парень зашел в магазин цифровой техники. Пока продавцы находились рядом с ним, он рассматривал полки с товарами. Попутно молодой человек задавал вопросы продавцам. Однако как только консультанты отвлеклись, злоумышленник схватил с прилавка беспроводные зарядки.



- Сумма ущерба составила 6 300 рублей. Деньги, конечно, небольшие, но сам факт кражи неприятен, - отметил сотрудник магазина Сергей С. – Я работаю в этом магазине уже два года и впервые сталкиваюсь с подобным.



Если вам знакомо лицо на фото, просьба сообщить информацию о молодом человеке по телефону: 8-928-171-97-22 (Сергей).